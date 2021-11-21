حركة امتداد تحسم الجدل بشأن مشاركتها في الحكومة المقبلة

2021/11/21 | 22:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت حركة امتداد، الأحد، أنها حسمت مشاركتها في الدورة السياسية الحالية، بالانضمام للمعارضة البرلمانية.

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وقال المتحدث باسم الحركة منار العبيدي في حوار أجراه معه الزميل "أحمد الطيب" تابعه "ناس"، (21 تشرين الثاني 2021)، "لدينا جمهورنا ولا نخشى ضياع مقاعدنا في مجلس النواب، وهدفنا بناء العملية السياسية بالشكل الصحيح بعيداً عن التوافقات".

وأضاف أن "تحالف امتداد غير مستعد للدخول في ائتلافات وغض النظر عن الإخفاقات، ولسنا في صدد الدخول بتحالفات مع كتل سياسية شاركت بالفساد".

وتابع أن "ذهاب امتداد وشركائها إلى المعارضة البرلمانية، محسوم، وستحصل الحركة على مقاعد أكبر في أي انتخابات مقبلة".

وبيّن أن "الانتخابات جرت بشفافية ولم تشهد تزويراً أشد من 2018"، مبينا أن "حركة امتداد لا تبحث عن أغلبية أو توافقية مع الأحزاب المشاركة بالفساد".

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