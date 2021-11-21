الحريري بمناسبة عيد الاستقلال: لبنان يقف على حدود جهنم

2021/11/21 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعتبر سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، بمناسبة عيد الاستقلال في لبنان، الذي يحتفل به في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن لبنان “دولة تقف […]

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