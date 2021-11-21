في ذكرى الاستقلال.. عون يحذر من التشرذم

2021/11/21 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس اللبناني، ميشال عون، من أن "الاستغلال السياسي للأزمات، لن ينتج إلا مزيداً من التأزم والتشرذم"، مضيفا أن "المخرج من أزمة توقف الحكومة التي اختلط فيها القضاء بالسياسة ليس بمستعص".

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