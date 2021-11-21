ذكريات طفولة..السجن ليس لنا .12. - مهند البراك

2021/11/21 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_البراك السجن ليس لنا تغيّرت حياتنا بعد فصل الوالد، و صارت جديّة اكثر بعد ان قلّت الافراح بفعل اعتقال الوالد و شعورنا باننا مراقبون و بسبب الضائقة المالية بعد فصله من وظيفته كمعلم، التي صرنا نعيشها بحساب ثمن كل شئ نريد شرائه، و صرنا نتجنب الحديث لأحد عن بيتنا و اهلنا و خاصة عن ضيوف الوالد .



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و رغم جهود الوالدين بعدم اشعارنا بما نمرّ به، الاّ اننا كنا نلاحظ ان الفاكهة كانت لنا نحن الا ......





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