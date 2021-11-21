2021/11/21 | 23:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4sT3_fCvhZE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رياض الوحيلي: في حال لم تتغير نتائج الانتخابات بشكل كبير سيكون الخيار الأخير للمحكمة الإتحادية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رياض الوحيلي: في حال لم تتغير نتائج الانتخابات بشكل كبير سيكون الخيار الأخير للمحكمة الإتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).