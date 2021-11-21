بغداد: فتاة تباغت ضيفاً في المنزل وتسحب سلاحه وتحاول الانتحار

2021/11/21 | 23:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حاولت شابّة، الأحد، الانتحار بواسطة سلاح قامت بسحبه من أحد الضيوف داخل منزلها في العاصمة العراقية بغداد.

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وقال مصدر محلي لـ "ناس"، (21 تشرين الثاني 2021)، إن "شابة من مواليد 2007 وهي طالبة، حاولت الانتحار من خلال اطلاق النار على نفسها من سلاح مسدس يعود الى صديق شقيقها كان يزورهم"، مضيفا أن "الحادث وقع داخل دار الفتاة ضمن منطقة زيونة، وأدى الحادث الى اصابتها في منطقة الصدر وتم نقل المصابة الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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