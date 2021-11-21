عون عن الأزمة مع السعودية: مقتضيات النظام الديمقراطي في لبنان تضمن حرية الرأي والتعبير

2021/11/21 | 23:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الأحد، إنه يتابع السعي لحل أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول حرب اليمن والتي اعتبرت" مسيئة" لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات، وأضاف أنه يأمل أن يكون الحل قريباً.

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