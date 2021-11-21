الصدر يحذر: البعض يريد تغيير نتائج الانتخابات

2021/11/21 | 23:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، أن البعض يريد تغيير نتائج الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الاول الماضي.

واعرب الصدر في تغريدة على “تويتر” عن ادانته وشجبه للضغوطات السياسية والامنية التي تتعرض لها المفوضية.

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