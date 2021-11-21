"رفض قاطع للتطبيع مع إسرائيل".. بيان يؤكد تصريحات وزير الخارجية العراقي

2021/11/21 | 23:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الخارجية العراقية، الأحد، تأكيدها على أن "العراق يرفض بشكل قاطع مسألة التطبيع مع إسرائيل".

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