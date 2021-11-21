حمدوك: لدي كامل الحرية في اختيار الحكومة السودانية المقبلة

2021/11/21 | 23:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن الاتفاق الذي أبرمه مع الجيش في وقت سابق اليوم الأحد، يمنحه كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات وطنية.وأضاف حمدوك في تصريحات ، أن الحكومة المقابلة يجب أن تركز على قضايا محدودة على رأسها التحول الديمقراطي..وأنها ستكون حكومة تكنوقراط من كفاءات مستقلة.وأكد رئيس الوزراء السوداني أنه يتمنى التوافق على حكومة كفاءات تنجز مهاما محددة أولها الاستحقاق الانتخابي.مشيرا إلى أن هناك توافقا على إجراء الانتخابات قبل يوليو/ تموز 2023.وأوضح حمدوك أنه تواصل مع طيف واسع من القوى السياسية أثناء وجوده قيد الإقامة الجبرية.وكشف رئيس الوزراء السوداني أن الاتفاق الجديد نتاج العديد من المبادرات التي تبلورت في الفترة الأخيرة، وأن بناء الثقة بين الأطراف السودانية يحتاج إلى الوضوح والجدية ورحابة الصدر.واعتبر حمدوك أن خلق التوافق الوطني العريض هو مسؤولية ومتطلب أساسي لإنجاح الفترة الانتقالية.

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