كاظم حبيب..استاذاً جامعياً وباحثاً وناشطاً في حقوق الانسان والديمقراطية

2021/11/21 | 23:46 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلما‭ ‬نجد‭ ‬انسانا‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الصفات‭ ‬الواردة‭ ‬أعلاه‭ ‬–‭ ‬أستاذا‭ ‬ًجامعيا‭ ‬ًوباحثا‭ ‬ًعلمياً‭ ‬ونصيراً‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬ثمانينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬والناشط‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬والديمقراطية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والبلاد‭ ‬العربية‭ ‬وناقداً‭ ‬أدبياً‭.‬ وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كوني‭ ‬لم‭ ‬تسنح‭ ‬لي‭ ‬الفرصة‭ ‬من‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الدكتور‭ ‬كاظم‭ ‬حبيب‭ ‬عن‭ ‬كثب،‭ ‬إلا‭ ‬أني‭ ‬سمعت‭ ‬عنه‭ ‬حينما‭ […]

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