تصريح صحفي للناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني فتحي الفضل - الحزب الشيوعي السوداني

2021/11/21 | 23:47 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_السوداني تأكيداً لما جاء في بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني بتاريخ 7 نوفمبر 2021م، بأن محاولات الوساطة المحلية والاقليمية والدولية هي تعبير ايجابي عن رفض الانقلاب العسكري وتأييد بشكل عام للحكم المدني الديمقراطي، لكن هذه الوساطات بما فيها الوساطة الوطنية الأخيرة تخطأ، إذ تجعل العودة للوثيقة الدستورية مرجعيتها، وذلك رغم أن أطراف الوثيقة من لجنة أمنية أو مدنيين قد داسوا عليها بأقدامهم ومزقو ......





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