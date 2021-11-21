2021/11/21 | 23:47 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة -مصطفى عمارة تصاعدت أزمة الصف الرابع الابتدائي حيث طالب أعضاء البرلمان استدعاء وزير التربية والتعليم طارق شوقي لمسائلته حول شكاوى الأهالي من صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي والذي لا يتناسب مع قدرات الطلاب صغار السن ، وأكدت النائبة أمل سلامة عضو البرلمان أن مناهج الصف الرابع الابتدائي صعبة جدا وقرار التحديث غير مدروس […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر:أزمة برلمانية اسمها منهاج الصف الرابع ابتدائي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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