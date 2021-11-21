2021/11/21 | 23:47 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ تصاعدت‭ ‬أزمة‭ ‬الصف‭ ‬الرابع‭ ‬الابتدائي‭ ‬حيث‭ ‬طالب‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬استدعاء‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬طارق‭ ‬شوقي‭ ‬لمسائلته‭ ‬حول‭ ‬شكاوى‭ ‬الأهالي‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬منهج‭ ‬الصف‭ ‬الرابع‭ ‬الابتدائي‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬قدرات‭ ‬الطلاب‭ ‬صغار‭ ‬السن‭ ‬،‭ ‬وأكدت‭ ‬النائبة‭ ‬أمل‭ ‬سلامة‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬أن‭ ‬مناهج‭ ‬الصف‭ ‬الرابع‭ ‬الابتدائي‭ ‬صعبة‭ ‬جدا‭ ‬وقرار‭ ‬التحديث‭ ‬غير‭ ‬مدروس‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر:أزمة برلمانية اسمها منهاج الصف الرابع ابتدائي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر:أزمة برلمانية اسمها منهاج الصف الرابع ابتدائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).