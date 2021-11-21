كتاب - اغتيالٌ في المسجد- لصاحبته هالة وردي - نائلة السليني

2021/11/21 | 23:47 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نائلة_السليني I ـــ مقدّمات يتنزّل هذا الكتاب ضمن سلسلة من الكتب أرادت صاحبتها أن تقدّم مقاربة جديدة في قراءة الفترة التأسيسية التي تجمع بين فترة الوحي والخلافة الرّاشدة؛ أي الفترة التي رسمت ملامح الدولة الإسلامية استنادا إلى الدين الجديد.



وغير خفيّ ما تتكتّم عليه هذه الفترة من أسرار يعترف جلّ الباحثين في التفكير الإسلامي أنّها حمّالة لمقالات أمّهات هي التي فرضت هذه البنية المخصوصة سواء في العقيدة أو ا ......





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