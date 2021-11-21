طبعة جديدة:تاريخ فلسطين الحديث

2021/11/21 | 23:47 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر‭ ‬عن‭ ‬المؤسسة‭ ‬العربية‭ ‬للدراسات‭ ‬والنشر‭ ‬2021‭ ‬كتاب‭ ‬“‭ ‬تاريخ‭ ‬فلسطين‭ ‬الحديث”‭ – ‬تأليف‭ ‬د‭.‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬الكيالي‭ .‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الطبعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬الجادة‭ ‬والشاملة‭ ‬لتاريخ‭ ‬فلسطين‭ ‬الحديث‭.‬لقد‭ ‬لقي‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬يلقى،‭ ‬منذ‭ ‬صدوره‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ترحيبا‭ ‬حاراً‭ ‬من‭ ‬الأوساط‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والوطنية‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬فالمنهج‭ ‬العلمي‭ ‬الذي‭ ‬اتبعه‭ ‬المؤلف،‭ […]

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