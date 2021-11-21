2021/11/21 | 23:47 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 2021 كتاب “ تاريخ فلسطين الحديث” – تأليف د.
عبد الوهاب الكيالي .
هذه هي الطبعة الثانية عشرة من الدراسة الجادة والشاملة لتاريخ فلسطين الحديث.
لقد لقي هذا الكتاب وما زال يلقى، منذ صدوره حتى الآن، ترحيبا حاراً من الأوساط الأكاديمية والوطنية العربية ، فالمنهج العلمي الذي اتبعه المؤلف، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبعة جديدة:تاريخ فلسطين الحديث) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عبد الوهاب الكيالي .
هذه هي الطبعة الثانية عشرة من الدراسة الجادة والشاملة لتاريخ فلسطين الحديث.
لقد لقي هذا الكتاب وما زال يلقى، منذ صدوره حتى الآن، ترحيبا حاراً من الأوساط الأكاديمية والوطنية العربية ، فالمنهج العلمي الذي اتبعه المؤلف، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبعة جديدة:تاريخ فلسطين الحديث) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبعة جديدة:تاريخ فلسطين الحديث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).