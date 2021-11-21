2021/11/21 | 23:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش العراقي، الأحد، عن اعتقال خمسة أشخاص تسللوا من سوريا الى العراق.

وقالت الفرقة 15 في بيان، إنه "تم مشاهدة حركة أشخاص بالجانب السوري بواسطة الكاميرا الحرارية قرب قرية (بئر الحلو) التابعة الى ناحية ربيعة والمحاذية الى الشريط الحدودي مع سوريا".

وأضافت أنه "على الفور تم الإيعاز الى قوة الكمين الموجودة وفور إجتيازهم الحدود جرى إعتقالهم وتبين بأنهم (5) أشخاص يحملون الجنسية العراقية وهم من سكنة محافظة نينوى ناحية الشور وقد غادروا العراق الى سورية بطريقة غير شرعية خلال السنوات الماضية".

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