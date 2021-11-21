فصيل مسلح يكشف اعداد المتطوعين في صفوفه مؤخرا.. ويصوب نحو مقتدى الصدر

2021/11/21 | 23:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتائب "سيد الشهداء"، الأحد، بلوغ عدد المتطوعين بعد فتح باب التطوع مؤخرا في إلى 23 ألف متطوع، مشيرة إلى أن بعض المتطوعين من مدن أربيل والفلوجة.

وقال المتحدث باسم "سيد الشهداء" كاظم الفرطوسي في حديث متلفز تابعه NRT عربية (21 تشرين الثاني 2021)، إن "فتح باب التطوع في كتائب سيد الشهداء، جاء تزامنا مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وليس مع دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأخيرة بشأن الفصائل".

وأضاف، أن "الصدر كان أول المقاومين ولا يزال مقاوماً، وقدم نصائح، وبالتالي هو يرى أن هذا هو الأسلوب الذي يمكن أن يدعم في بناء المرحلة القادمة، وبالتالي استُقبلت دعوته من كل الفصائل بترحاب وبأريحية وبدون استفزاز، ومصطلح النصح كان واضحاً في بيانه الأخير".

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