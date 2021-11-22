المعايطة لـCNN: دور مجلس الأمن الوطني الأردني تنسيقي واجتماعاته حسب الظرف

2021/11/21 | 23:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرع البرلمان الأردني في أولى جلساته للدورة العادية، الاثنين، بمناقشة منظومة التشريعات التي أحالتها الحكومة مؤخرا بصفة الاستعجال المقرّة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وفي مقدمتها مشروع تعديل الدستور الأردني 2021

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