توضيح من التربية بشأن نتائج الدور الثاني للصف السادس الإعدادي

2021/11/22 | 00:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يتوفر أي موعد حاليًا لإعلان النتائج (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أوضحت وزارة التربية، الموقف بشأن موعد إعلان نتائج الدور الثاني للصف السادس الإعدادي.

وقال وكيل وزارة التربية عادل البصيصي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "التربية ما زالت بمرحلة تصحيح دفاتر امتحانات الدور الثاني وهي أيضًا تحتاج إلى تدقيق"، مؤكدًا: "لم يردنا موعد ثابت حتى الآن".

بدوره قال عضو هيئة الرأي في الوزارة ومدير تربية الكرخ الثالثة سعد الربيعي، إن "العمل جارٍ حاليًا بتصحيح الدفاتر الامتحانية ونأمل إنجازه خلال الأيام القليلة المقبلة ولا يتوفر أي موعد حاليًا لإعلان النتائج".

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