2021/11/22 | 00:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتخوف مراقبون من تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا التي تم الاتفاق عليها بعد عملية سياسية شاقة، ومن ثم الدخول إلى "طريق مسدود"، بعد الجدل الذي صاحب قانون الترشح للانتخابات ودخول السباق شخصيات متهمة بارتكاب جرائم ضد الليبيين

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