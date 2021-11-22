حمدوك يعود لمنصبه وأول قتيل بين رافضي التسوية مع قائد الجيش السوداني

2021/11/22 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭- ‬الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬ عاد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬حمدوك‭ ‬التكنوقراطي‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬واجهة‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬المضطربة‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬الى‭ ‬منصبه‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الحكومة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توصل‭ ‬مع‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬سياسي‭ ‬لحل‭ ‬أزمة‭ ‬الانقلاب‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬الاخير‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬ضده‭ ‬وضد‭ ‬شركائه‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬السلطة‭.[…]

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