مجلس الأعيان العراقي

2021/11/22 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام بعيداً‭ ‬عن‭ ‬مستنقع‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬صحيحة‭ ‬او‭ ‬مزورة‭ ‬كالعادة،‭ ‬فإنّه‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬نتوقف‭ ‬لتأمّل‭ ‬واقع‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬دورة‭ ‬بعد‭ ‬العام‭ ‬‮٢٠٠٣‬،‭ ‬لنرى‭ ‬إنْ‭ ‬كانت‭ ‬حصيلة‭ ‬انتاجيته‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬والتصحيحات‭ ‬الوطنية‭ ‬الواجب‭ ‬اتخاذها‭ ‬لاستقرار‭ ‬البلد‭ ‬وتحقيق‭ ‬أمنه‭ ‬تساوي‭ ‬مقادير‭ ‬أن‭ ‬تتحمل‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬ميزانيات‭ ‬خارقة‭ ‬تصرف‭ ‬على‭ […]

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