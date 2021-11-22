2021/11/22 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬أربيل‭ – ‬انقرة‭ -‬الزمان‭ ‬ اناط‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬امس‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬التركي‭ ‬الى‭ ‬وزير‭ ‬البيشمركة‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬الجهة‭ ‬العسكرية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬الكردي،‭ ‬وتحاشى‭ ‬المسؤولون‭ ‬السياسيون‭ ‬الرد‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬ردت‭ ‬وزارة‭ ‬‮«‬البيشمركة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬لوزير‭ ‬الدفاع‭ ‬التركي‭ ‬خلوصي‭ ‬أكار،‭ ‬نفى‭ ‬فيها‭ ‬وجود‭ ‬كردستان‭. ‬وذكرت‭ ‬البيشمركة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشمركة ترد على نفي وزير الدفاع التركي وجود كردستان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيشمركة ترد على نفي وزير الدفاع التركي وجود كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).