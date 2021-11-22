الدبيبة يقدم رسميا ترشيحه لانتخابات الرئاسة في ليبيا

2021/11/22 | 00:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقدم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الأحد، ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية ديسمبر، عشية إغلاق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات.وقدم الدبيبة أوراق ترشيحه داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، وفق مشاهد مباشرة بثها التلفزيون الرسمي.وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح قد تقدم، السبت، بأوراق ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة بمقر المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي.

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