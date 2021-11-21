مصادر: أربعة معتقلين سودانيين سيتم الإفراج عنهم قريبا

2021/11/22 | 00:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة رويترز عن مصادر في الحكومة السودانية، الأحد، أن أربعة معتقلين سياسيين سيتم الإفراج عنهم مساء الأحد.

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