ترحيب دولي باتفاق حمدوك-البرهان

2021/11/22 | 01:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) بالإضافة إلى كل من الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا، الأحد، بالاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان.

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