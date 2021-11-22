إصابة لاعب بعبوة مياه توقف مباراة في فرنسا.. وصفعة تحاسب الجاني

2021/11/22 | 01:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقفت مباراة ليون ومرسيليا عقب إصابة لاعب خط وسط النادي المتوسطي ديميتري باييت في رأسه بعبوة مياه ألقيت من جماهير المدرج الشمالي لملعب غروباما في ليون الفرنسية، الأحد، ضمن منافسات المرحلة 14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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