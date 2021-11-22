المرأة الأولى - سعود سالم

2021/11/22 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم جدلية السيد والعبد٥ - المرأة الأولىمن الثابت اليوم وبعد عدة قرون من الدراسات المقارنة، بأن أغلب إن لم يكن كل أساسيات قصة التكوين في الديانات التي تدعي "السماوية" ترجع إلى ميثولوجيا حضارة ما بين النهرين.



إبتداء من فكرة تكوين العالم بداية من الماء، ثم خلق بقية الكون، ثم كيفية خلق الإنسان من الطين والشجرة المقدسة أو شجرة الخلود إلى قصة عقاب الآلهة للبشرية بواسطة الطوفان.



وقد تطورت هذ ......





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