2021/11/22 | 02:10 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السودان..
اتفاق بين البرهان وحمدوك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. اتفاق بين البرهان وحمدوك ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اتفاق بين البرهان وحمدوك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. اتفاق بين البرهان وحمدوك ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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