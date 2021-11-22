سوسيداد يسقط في فخ التعادل السلبي أمام فالنسيا

2021/11/22 | 02:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعرفض ريال سوسيداد استعادة صدارة الليجا من ريال مدريد، بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فالنسيا، خلال اللقاء الذي احتضنه ملعب (ريالي أرينا)، الأحد، ضمن الجولة الـ14 من الليجا.ولم ينجح الفريقان في هز الشباك، على مدار الـ90 دقيقة، ليحصد كل منهما نقطة في النهاية.وكان الفريق الباسكي قد لعب منقوصا من لاعب، خلال ربع الساعة الأخير من اللقاء، بعد طرد أريتز إليتسوندو ببطاقة حمراء مباشرة، في الدقيقة 76.وبهذه النتيجة، أصبح رصيد سوسيداد 29 نقطة، ليظل في المركز الثاني تاركا الصدارة لريال مدريد (30 نقطة)، الذي اكتسح غرناطة في عقر داره، في وقت سابق من اليوم (1-4).

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