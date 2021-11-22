من صفحتي - 1 - مريم نجمه

2021/11/22 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه الصديقات والأصدقاء الأعزاء لا فائدة ولا منفعة في العلم والخبرات المخبأة .



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أحييكم والشكر الجزيل لمروركم ووضع علامة إعجابكم هنا .



بوركتم للعلم والثقافة والتشجيع لتطوير وتنمية وتجديد مجتمعاتنا وشعوبنا في مسيرتها الحضارية التحررية وتطورات العصر المدهشة .طبتم مساء بكل فرح و ......





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