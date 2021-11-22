2021/11/22 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#مريم_نجمه الصديقات والأصدقاء الأعزاء لا فائدة ولا منفعة في العلم والخبرات المخبأة .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من صفحتي - 1 - مريم نجمه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#مريم_نجمه الصديقات والأصدقاء الأعزاء لا فائدة ولا منفعة في العلم والخبرات المخبأة .
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بوركتم للعلم والثقافة والتشجيع لتطوير وتنمية وتجديد مجتمعاتنا وشعوبنا في مسيرتها الحضارية التحررية وتطورات العصر المدهشة .طبتم مساء بكل فرح و ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من صفحتي - 1 - مريم نجمه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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