اوضاع بعد الانتخابات في العراق ، ومهمة الثوريين! - عادل احمد

2021/11/22 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_احمد أوضاع بعد الانتخابات في العراق ، ومهمة الثوريين! عادل أحمد مر تقريبا شهر ونصف على الانتخابات في العراق، ولم ترَ النور او أي بادرة لتشكيل حكومة حتى وان كان صوريا.



ان كل الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية باختلاف اشكالها لم تخرج باي نوع من الحلول فيما يخص توزيع الحصص والادوار… ولم تخدم الانتخابات باي شكل من الاشكال تقارب او توافق كل هذه الجهات وبقت مشاكلهم وعدم قدرتهم السياسية ......





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