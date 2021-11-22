2021/11/22 | 03:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر التحالف بقيادة السعودية، فجر الإثنين، من "خطر وشيك" يهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف بقيادة السعودية يحذر من "خطر وشيك" في البحر الأحمر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف بقيادة السعودية يحذر من "خطر وشيك" في البحر الأحمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).