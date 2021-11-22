منظمة: إطلاق سراح اثنين من المبشرين المختطفين في هايتي

2021/11/22 | 03:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق سراح اثنين من المبشرين الأميركيين والكنديين الـ17 الذين تم اختطافهم الشهر الماضي في هايتي على يد عصابة، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المنظمة المسيحية التي ينتمي إليها المختطفون.

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