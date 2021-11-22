شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مراسل الحرة: الفقر والبطالة وشح فرص العمل.. أهم التحديات في ذي قار

2021/11/22 | 03:45 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مراسل الحرة: الفقر والبطالة وشح فرص العمل.. أهم التحديات في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مراسل الحرة: الفقر والبطالة وشح فرص العمل.. أهم التحديات في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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