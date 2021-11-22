وزير الدفاع الأميركي يشكر الإمارات ويناقش

2021/11/22 | 04:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع الولايات المتحدة بدولة الإمارات، خلال لقاء جمعه، الأحد، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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