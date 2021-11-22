فيديو.. سيارة تدهس حشدا في احتفال بعيد الميلاد ومقتل

2021/11/22 | 04:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قناة "سي بي أس 58" إن أكثر من شخص لقوا حتفهم بعد أن اقتحمت مركبة حشدا في ولاية ويسكونسن الأميركية خلال احتفال بعيد الميلاد، الأحد.

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