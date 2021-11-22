شاهد بالفيديو.. بالعراقي - محافظ ذي قار يتحدث عن التظاهرات والوضع الأمني في المحافظة

2021/11/22 | 04:55 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - محافظ ذي قار يتحدث عن التظاهرات والوضع الأمني في المحافظة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7u-zCtCe-gc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - محافظ ذي قار يتحدث عن التظاهرات والوضع الأمني في المحافظة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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