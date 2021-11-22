أمريكا.. قتلى بحادث دهس عقب اقتحام سيارة عرضا لعيد الميلاد

2021/11/22 | 06:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل عدد من الأشخاص وأصيب 23 شخصا في حادث دهس بعدما اقتحمت سيارة دفع رباعي عرضا لعيد الميلاد في ويسكونسون، وفقا لما أعلنه رئيس الشرطة، دانيل تومسون.

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