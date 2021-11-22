"لغز كبير".. صحيفة: تفاصيل جديدة عن حياة مفجر ليفربول وعائلته الأردنية

2021/11/22 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما حدث انفجار ليفربول، وانتشر اسم المشتبه به عماد السويلمين (32 عاما)، في جميع أنحاء العالم، أصيبت عائلته الكبيرة بالرعب، وأثيرت لدى أفرادها تساؤلات حول أسباب تنفيذ مثل هذا الهجوم.

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