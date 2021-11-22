الجماهير غير قادرة على التّغيير في السودان - نادية خلوف

2021/11/22 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف بجرة قلم تصبح مشاركاً في السلطة بعد أن تكون معتقلاً ، هذا ما يجري في السودان حيث أعلن زعيم الانقلاب العسكري السوداني إطلاق سراح رئيس الوزراء المدني المحتجز ، عبد الله حمدوك ، وسجناء سياسيين آخرين ، فيما تعهدت الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد بمواصلة الاحتجاجات.فهل تلك الحركة التي تسمى مؤيدة للديموقراطية سوف تستمر ، أم سوف يعود السودانيون إلى بيوتهم ، ولا من رأى ، أو من سمع؟ بعد أسابيع من ا ......





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