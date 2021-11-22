تاريخ مذهل و حاضر تعس (2 ) - محمد حسين يونس



تاريخ مذهل و حاضر تعس (2 ) - محمد حسين يونس
2021/11/22 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس الحياة في القاهرة ..

أصبحت كئيبة ..حتي في أحياء مثل مصر الجديدة أو الزمالك أو المعادى أو مدينة نصر ..

حيث المساكن متباعدة بالقدر الكافي لمنح الخصوصية ..

و الطرق غير المتسعة أو المستقيمة تحد من سرعة المركبات ..و الأشجار في كل مكان وارفة الظل ومانحة للرطوبة ..و الحدائق الصغيرة بين المنازل تجمل المكان و تحسن نوع الهواء ..

سبب الكئابة أن عباقرة التخطيط قاموا بتخريب هذه الخصوصية و توسيع الشوارع ......

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