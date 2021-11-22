خبراء إسرائيليون يوصون بجرعة لقاح ثالثة للمراهقين

2021/11/22 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت لجنة من الخبراء تقدم المشورة لوزارة الصحة الإسرائيلية بتقديم جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 عاما.

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