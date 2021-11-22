السعودية.. تفاعل بوسم

2021/11/22 | 07:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على وسم حمل اسم "مشاهير الفلس" حيث لفت الأمير سطام بن خالد آل سعود إلى "إدراج رموز الدولة في عبثهم".

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