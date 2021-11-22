أندية سعودية وقطرية تسعى للتعاقد مع الجزائري عبد القادر بدران

2021/11/22 | 08:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب موعد انتهاء عقد اللاعب اللاعب الجزائري، عبد القادر بدران، مع نادي الترجي التونسي، يحق له التفاوض مع أي ناد ابتداء من يناير المقبل.

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