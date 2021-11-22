صور من بغداد: اختناقات تضرب عدداً من الطرق الرئيسة.. وزخم مروري في أبو نؤاس والسيدية

2021/11/22 | 08:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت العاصمة بغداد، الإثنين، اختناقات مرورية وازدحامات في بعض شوارعها الرئيسة وعقد التقاطعات والجسور.

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وأظهرت صور رصدها "ناس"، (22 تشرين الثاني 2021)، حصول زخم مروري في ساحة اللقاء، وجسر 7 نيسان من سيطرة سومو لغاية الجسر، فضلا عن زخم شديد عند نفق الشرطة.

كما وشهد كل من تقاطع مصفى الدورة لغاية جسر الطابقين، وكذلك شارع أبو نؤاس، والطريق المؤدي من منطقة السيدية باتجاه الجادرية، وطريق جسر الجمعية، زخماً مرورياً شديداً وحركة سير بطيئة.

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