الحبس ثلاثة أشهر وغرامة 500 الف دينار بحق المتحرشين

2021/11/22 | 08:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظاهرة التحرش من الظواهر غير لائقة بالمجتمع.

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