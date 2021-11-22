2021/11/22 | 08:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال الأميرال فياتشسلاف بوبوف، إن الغواصة النووية الروسية “كورسك” غرقت في عام 2000 بعد اصطدامها بغواصة تابعة للناتو في بحر بارنتس.وشدد بوبوف، الذي كان يشغل في تلك الفترة منصب قائد أسطول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا: الغواصة “كورسك” غرقت بعد اصطدامها بغواصة للناتو المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: الغواصة “كورسك” غرقت بعد اصطدامها بغواصة للناتو) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا: الغواصة “كورسك” غرقت بعد اصطدامها بغواصة للناتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).