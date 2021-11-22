اشتباك وإطلاق نار.. اصحاب محلات التجاوز يتصدون لحملة إزالة 'تجاوزات' في بغداد (فيديو)

2021/11/22 | 09:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الاثنين، بحدوث اشتباك مسلح في سوق سعبي اثر ازالة التجاوزات في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وذكر مراسل NRT عربية، (21 تشرين الثاني 2021)، ان "اشتباكات عنيفة حدثت بمختلف انواع الاسلحة داخل مدينة الصدر قطاع 53 محلة 553 في سوق شعبي، ليلة امس، اثر شجار حصل بين امانة العاصمة لازالة التجاوزات وبين أصحاب محلات التجاوز".

واضاف، انه "لا توجد اي خسائر او اصابات بشرية".

N.A

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