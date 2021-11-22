مصر.. القبض على

2021/11/22 | 09:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، القبض على تشكيل إجرامي، وصفته بعض وسائل الإعلام بأنه "أخطر عصابة" لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدرة في البلاد.

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